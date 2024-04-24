Депутаты Ямала отменили налоги для горнолыжки и правительственной АНО

Депутаты Ямала одобрили льготы для туристических проектов округа. От уплаты налога на имущество освободили организации, которые будут включены в перечень объектов туриндустрии автономного округа. На заседании 24 апреля депутаты не посчитали нужным объяснить данные льготы, презентуя законопроект. Позднее краткое пояснение появилось на сайте думы.

«Инициатива направлена на поддержку крупных и нужных региону проектов в сфере туризма. Среди них – рекреационный комплекс «Харбей», туристический комплекс Рай-Из, международная арктическая станция «Снежинка», арктический зоопарк», – говорится в релизе Заксобрания округа.

Налоговые преференции действуют с 1 января 2024 года и сохранятся до конца 2028 года.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту (её нет в открытом доступе), перечень объектов, которые смогут получать такие льготы, ещё только предстоит сформировать. Для проектов установят несколько условий: объём инвестиций более 300 млн рублей, это зоопарк, заказник или научный проект. Вторая категория – проекты, расположенные на земельных участках, отведённых под развитие туризма. И третья категория – объекты в собственности государственных АНО.

В записке утоняется: уже в текущем году должен открыться «первый высококлассный загородный» туркомплекс «Харбей». Он, напомним, строится за бюджетный счёт. Управлять им, судя по всему, будет АНО «Полярный Урал». В документах депутатов сообщается, что выручка этой некоммерческой организации от гостиничных и других услуг в комплексе в 2025-2026 годах составит 250 млн рублей. Кроме того, АНО власти Ямала передали дорогу Обская -193 км. Её балансовая стоимость – свыше 7 млрд рублей.

В пояснительной записке приводится аргумент для введения налоговых льгот: дорогие объекты для собственников недешёвы – придётся платить большие налоги на имущество. В том числе власти беспокоятся, что огромный налог будет у владельцев инженерных сетей горнолыжного комплекса Рай-Из, который строится с привлечением инвестора и с помощью бюджетных денег.

Напомним, что для управления АНО «Полярный Урал» власти Ямала пригласили известных менеджеров. Гендиректором стал Андрей Тарасов – бывший руководитель компании «Горизонт-Сервис» (занималась развитием и благоустройством территории курорта Mriya Resort). Ещё один привлечённый эксперт – бывший директор по стратегическому развитию курорта «Красная поляна» Ольга Филипенкова. Она назначена управляющим директором АНО.

На самом заседании Заксобрания вопрос по поводу новых льгот задала депутат Елена Кукушкина.

«Смотрите, коллеги, в 2026 году АНО «Полярный Урал» попытается выйти на проектную мощность и намерен получат выручку до 250 млн рублей. Чартеры к нам сюда будут летать, наверное, такие цифры… Но это другой вопрос. А мы налоговую льготу даём до 2028 года. У них уже будут средства, чтобы выплачивать налоги. Зачем льгота?», – спросила коммунист.

По словам вице-спикера ЗС ЯНАО Виктора Казарина, один из выгодоприобретателей от налоговых льгот – АНО «Полярный Урал», созданное властями округа. Именно окружной бюджет, по версии вице-спикера, платил бы налоги за эту организацию, несмотря на то, что у неё ожидается выручка.

«Те налоги, которые появляются у этой АНОшки, они связаны с тем, что передаётся им большой имущественный комплекс, что избыточно накладывается на эту организацию. Бюджету придётся выделять эти деньги. Данный закон снимает ненужные транзакции, и прибыль, которая будет оставаться, также идёт на развитие туристической инфраструктуры в автономном округе», – сказал г-н Казарин, что не вполне ясно описывает необходимость налоговых льгот.

Салехард, Наталья Ефремова

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