На Ямале у департамента молодёжной политики забрали туризм

В ямальском правительстве меняется ответственный за туризм. Направление передали из департамента молодёжной политики в департамент экономики. Последний сейчас возглавляет Валерий Миронов.

Как пояснили в пресс-службе губернатора ЯНАО, перераспределение полномочий связано с тем, что именно экономисты сейчас занимаются крупными турпроектами.

«Полномочия в сфере развития туризма сейчас будут главным образом связаны с развитием большого туркластера в Приуральском районе по схеме ГЧП. Соответственно эти направления находятся в ведении департамента экономики», – рассказали в правительстве.

Напомним, правительство ЯНАО создало автономную некоммерческую организацию «Полярный Урал». Она занимается рекламой будущего горнолыжного комплекса Рай-Из и в целом туризма на Ямале. Гендиректором стал Андрей Тарасов – бывший руководитель компании «Горизонт-Сервис» (занималась развитием и благоустройством территории курорта Mriya Resort).

Ещё один привлечённый эксперт – бывший директор по стратегическому развитию курорта «Красная поляна» Ольга Филипенкова. Она назначена управляющим директором АНО.

Салехард, Наталья Ефремова

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