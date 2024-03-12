Топ-менеджер «Красной поляны» будет развивать туризм на Ямале

Власти Ямала сформировали новую управленческую команду для развития туризма. Сразу два известных топ-менеджера заняли руководящие посты в созданной правительством АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале».

Гендиректором стал Андрей Тарасов – бывший руководитель компании «Горизонт-Сервис» (занималась развитием и благоустройством территории курорта Mriya Resort).

Ещё один привлечённый эксперт – бывший директор по стратегическому развитию курорта «Красная поляна» Ольга Филипенкова. Она назначена управляющим директором АНО.

Ольга Филипенкова – лауреат премии правительства РФ по туризму за реализацию в Красной Поляне концепции интегрированного курорта. Она будет продвигать создаваемые туристические объекты Ямала (в том числе горнолыжный комплекс Рай-Из) и имеющиеся достопримечательности (природный комплекс Харбейский, озёра Большое Щучье и Хадатаёганлор).

Как рассказала Ольга Филипенкова в беседе с агентством «Новый День», она пока не переезжает на Ямал, так как большая часть задач связана с нахождением в Москве.

«У меня комбинированный формат работы – это Москва и Салехард. Задачи стоят достаточно амбициозные и федерального уровня. Соответственно, нужно обязательно быть на месте – это погружение в территорию, взаимодействие с отраслью. И чтобы включать Ямал в программы федерального значения, необходимо присутствовать в Москве», – пояснила собеседница.

Говоря о федеральных программа, г-жа Филипенкова имеет в виду взаимодействие с туристическими ассоциациями и туроператорами. «Люди стали чаще бронировать туры самостоятельно, но многие по-прежнему идут в турагентства за рекомендацией. Это значит, участники рынка, как проводники между туристом и территорией, должны знать о возможностях Ямала, о том, что там можно посмотреть», – уточнила Ольга Филипенкова.

Эксперт намерена улучшить существующие туры, которые уже предлагают гостям на Ямале, а также подготовить регион к открытию горнолыжного курорта на горе Рай-Из. А именно: продумать вместе с инвесторами курорта необходимую сервисы и логистику. Напомним, консорциум намерен закончить строительство горнолыжки в 2026 году.

«У любой туристической территории есть несколько этапов. Сейчас Ямал мало знаком в масштабе нашей страны с точки зрения туризма. Люди знают о Ямале, но как туда поехать, что там делать, можно ли вообще туда ехать туристам – это пока большой вопрос. Первостепенные задачи – наполнение, продвижение Ямала как такового, Полярного Урала, на федеральном уровне. Это не только горнолыжный курорт. Потом задача – формирование туристического продукта. Есть туристическое сообщество, которое уже работает в округе. Мы с учётом моего опыта и опыта других членов команды, которая сейчас формируется, сделаем эти продукты (предложения существующих турфирм – прим.ред.) больше, интереснее, новые создадим», – заключила руководитель.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube