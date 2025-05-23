Чиновник правительства Ямала возглавил туристическую АНО властей

Власти Ямала сменили куратора туристических проектов в подконтрольной «АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале» – организацию возглавит руководитель проектного офиса Олег Клочков. Об этом сообщили в правительстве округа.

Г-н Клочков займёт место Андрея Тарасова, бывший руководитель курорта Mriya Resort покинул пост. Немного ранее из Центра уволилась другой известный управленец – Ольга Филипенкова – лауреат премии правительства РФ по туризму за реализацию в Красной Поляне концепции интегрированного курорта.

ПРивлечённые в АНО эксперты должны были улучшить существующие туры, которые уже предлагают гостям на Ямале, а также подготовить регион к открытию горнолыжного курорта на горе Рай-Из. О том, что было сделано привлечёнными менеджерами, ничего не известно – АНО не ведёт публичную отчётность.

Салехард, Наталья Ефремова

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