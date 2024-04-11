Власти Ямала запустят конкурс видеороликов для популяризации туризма

Власти ЯНАО предоставляют субсидию «Центру развития туризма на Полярном Урале» в 7,9 млн рублей. Деньги пойдут на организацию и проведение конкурса на лучшее видео «Покажи Ямал».

Как уточнили в пресс-службе правительства округа, конкурс нацелен на «повышение туристической привлекательности региона». Начало приёма работ – 15 мая. Видео будут принимать в трёх номинациях «Ямал летний», «Ямал зимний» и «Ямал документальный».

Победители получат от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Участником конкурса может стать любой житель страны старше 14 лет.

Куратором конкурса, очевидно, стала новый управленец Центра развития туризма Ольга Филипенкова. Именно её комментарий опбликован на официальном сайте правительства. «Всероссийский конкурс «Покажи Ямал» даст возможность увидеть край глазами самих жителей и туристов, показать самобытность и колорит территории, те уголки природы, которые не так часто увидишь на страницах изданий», – отмечает она.

Ранее агентство «Новый День» рассказывало, что Ольга Филипенкова стала приглашённым менежером. Она должна вывести туризм на Ямале на новый уровень. Как рассказывала г-жа Филипенкова в беседе с агентством, она не переехала в ЯНАО, но активно занимается всеми проектами автономии.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов направляет большие ресурсы на развитие туризма. Он не раз говорил, что у региона большой потенциал в этой сфере.

Салехард, Наталья Ефремова

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