Департамент молодёжной политики на Ямале переименовали по поручению Путина

Департамент молодёжной политики ЯНАО переименовали по поручению президента Владимира Путина. Об этом заявили в пресс-службе самого департамента в ответ на вопрос журналистов. В чём именно заключалось поручение главы государство – там не сообщили. Ранее стало известно, что из названия департамента пропадёт упоминание туризма.

При этом в структуре уверяют, что они по-прежнему будут отвечать за это направление.

«Туризм никуда не перешёл, всё осталось по-прежнему, изменилось только наименование. Переименование осуществляется по поручению президента РФ, которое он дал на Госсовете по молодёжной политике. К тому же, туризм у нас в округе распределяется между несколькими ведомствами, поэтому логично убрать его из названия департамента. Кроме того, в работе нашего департамента – не только туризм и молодёжная политика, а ещё и детский отдых, оздоровление, движение детей и молодёжи», – так в пресс-службе объяснили необходимость переименования журналистам «МК Ямал».

На официальный запрос агентства «Новый День» в департаменте молодёжной политики пока не ответили.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»