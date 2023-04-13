Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО переименуют

Окружной департамент молодёжной политики и туризма в ЯНАО переименуют – из названия исчезнет упоминание туризма. Постановление об этом подписал 6 апреля губернатор региона Дмитрий Артюхов. Оно вступает в силу через пару дней – 15 апреля 2023 года.

С чем связано переименование и перейдут ли полномочия по организации туристической деятельности от этого департамента к другому ведомству – в документе не сообщается. Агентство «Новый День» сделает запрос в структуру, чтобы выяснить это.

Вместе с этим в марте 2023 года агентство «Ура.ру» сообщало о том, что департамент молодёжной политики «лишат кураторства над туризмом». Журналисты утверждали, что останется только ГБУ ЯНАО «Агентство по развитию регионального туризма».

«Документ, в котором само слово «туризм» исчезнет из названия ведомства, уже находится в работе. Это прямо указывает на то, что губернатор Дмитрий Артюхов лишает департамент соответствующих полномочий. Заниматься развитием туризма в ЯНАО будет соответствующее учреждение», – писало агентство со ссылкой на свои источники.

Причины и цели такой реорганизации журналисты не называли.

Салехард, Юлия Фролова

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