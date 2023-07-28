Агентство туризма Ямала отчиталось о работе: стаканчики, выставки и рекламный тур

Агентство по развитию регионального туризма Ямала отчиталось о работе за первые 3 месяца 2023 года. В отчёте – выставки, стаканчики и визит делегации.

На 2 выставки в этот период агентство потратило около 850 тыс. рублей. «Интурмаркет 2023» в Москве обошёлся в 114 тыс. рублей (командировочные расходы). «М1ТТ 2023» стоил 742 тыс. рублей.

Результаты выставок, согласно документу, невеликие. «Было подписано соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью. Также в рамках взаимодействия с регионами были достигнуты устные договоренности о совместном продвижении стоповер-программы «Путешествие на Полярный круг», – отметили сотрудники агентства.

Следующий раздел работы – организация окружных мероприятий. В нём – приобретение брендированных стаканчиков. За 1000 шт. отдали 62 тыс. рублей. В начале февраля агентство провело рекламно-информационный тур стоимостью около полумиллиона. В округ на эти средства привезли 6 человек: Ольгу Юракову (МКУ «Столица Урала», эксперт по промышленному туризму АНО «АСИ»), Сергея Рыжова (ООО «MICE Market», эксперт по промышленному туризму «АСИ»), Марию Пушкарскую (Информационный центр КЦПК «Персонал» ММК, эксперт по промышленному туризму «АСИ»), Сергея Кириленко (гендиректор ЗАО «Коммерсантъ»), Андрея Цыпера (исполнительный директор по медиа Rambler&Co), ИП Никулина Анастасия (креативное агентство «Задачи и смыслы»). Участники посмотрели промышленные предприятия, стойбище, а также встретились с представителями туриндустрии.

Салехард, Наталья Ефремова

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