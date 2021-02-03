Власти Ямала рассказали, зачем хотят построить турбазу с вип-баней

Власти Ямала раскрыли подробности проекта строительства турбазы на территории памятника природы «Харбейский». Турбаза будет доступна для всех желающих, заверили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Власти округа приступили к реализации проекта по созданию на Полярном Урале большого туристического кластера. Первым этапом будет строительство турбазы «Харбейская». Проект включает в себя строительство гостиничного комплекса, также под гостиницу будет перепрофилировано существующее административное здание природного парка. В гостиничном фонде будет 40 номеров разного класса, бистро, ресторан, банный комплекс и зона для пикника. Власти заверяют, что турбаза будет общедоступной, завершить проект планируется в течение года.

Сейчас организованным группам туристов можно приезжать на территорию геологического памятника регионального значения «Харбейский». Однако, из-за неразвитой инфраструктуры доступ туристов туда ограничен. После создания турбазы посетить уникальный природный парк смогут ямальцы и гости округа.

База на Харбее – один из элементов туристического кластера на Полярном Урале, который включен в стратегию развития Арктической зоны России. Также проект включает создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из с развитой сетью отелей различного класса, предприятиями общепита и развлекательными объектами. В состав кластера также войдут этностобище «Земля Надежды», уникальные природные объекты – река Харбей, озера Большое Щучье и Хадатаёганлор. Реализовать проект планируется к 2024 году.

Проект туристического кластера на Полярном Урале был представлен федеральным экспертам, включая представителей Ростуризма, осенью 2020 года. На конкурсе управленческого мастерства РАНХиГС команда Ямала с этим проектом была признана лучшей.

Как писал «Новый День», заниматься турбазой на Харбее будет «Центр развития инвестиционных проектов», структура, принадлежащая властям Ямала. Уже размещена закупочная документация на инженерные изыскания, проектирование и разработку архитектурной концепции объекта.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 02.02.21

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