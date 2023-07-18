Стратегическое предприятие «Ямалгосснаб» строит придорожные бани за 60 млн рублей

Госпредприятие «Ямалгосснаб», которое должно заниматься досрочным северным завозом, построит придорожные бани. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Сейчас компания ищет подрядчика. Объект появится вдоль автодороги Салехард-Горнокнязевск. Стоимость стройки – 60 млн рублей.

Объект появится до конца 2024. В комплексе будет несколько домиков из бруса. В них расположатся фитосауна, душевая, комната отдыха, парилка с вениками, хамам.

Проект комплекса бань рисовала компания «Арт-Нико», которая выполняла проект SPA-комплекса с караоке и рестораном в пос. Шерегеш.

В документации объект называется «некапитальное строение попутного бытового обслуживания и питания». Подробного описания в техзадании нет. Неясна также цель создания бань через акционерное общество, которое принадлежит правительству ЯНАО. Почему банный комплекс строится за деньги госпредприятия, а не инвестора, непонятно. Агентство «Новый День» сделает запрос в правительство ЯНАО, чтобы получит ответ на эти вопросы.

Губернатор Дмитрий Артюхов уже много раз говорил о том, что желает сделать на Ямале туристический кластер. Место, где расположатся новые бани, как раз входит в эту зону. В том числе в рамках концессии в том районе должны построить горнолыжный курорт Рай-Из. Также должна появится база отдыха Харбейская.

«Ямалгосснаб» возглавляет Владимир Жадовский. АО регулярно получает сотни миллионов из бюджета Ямала. В 2019 году, например, был произведен допвыпуск акций, в результате предприятию передали из бюджета 1,3 млрд рублей.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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