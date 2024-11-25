Губернатору Артюхову понравились новые бани «Ямалгосснаба»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов осмотрел гостевые комнаты и бани, которые построило и меблировало госпредприятие «Ямалгосснаб».

«Посмотрел «Ямал Парк». Это такое достаточно популярное у жителей Салехарда место. Центр выходного дня по дороге в Горнокнязевск. Очень людно, радует, что много семей с детьми. Недавно были введены несколько банных корпусов, очень уютные. Тот уровень сервиса, который давно северяне заслужили», – сказал глава ЯНАО в видеозаписи, которая опубликована в его канале.

Как ранее сообщал «Новый День», бани и комнаты отдыха строил «Ямалгосснаб» – предприятие, которое занимается досрочным северным завозом. В правительстве Ямала ранее не стали объяснять, поему госпредприятие строит туристические объекты. Там сообщили, что

общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом.

Салехард, Наталья Ефремова

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