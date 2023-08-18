Глава департамента ЖКК Ямала Афанасьев не знает, зачем «Ямалгосснаб» строит бани

Власти Ямала отказались отвечать на вопрос о том, зачем «Ямалгосснаб» строит бани с комантами отдыха. В департаменте ЖКК, тарифов и энергетики, который курирует предприятие, сообщили, что ЯГС может тратить деньги на то, на что считает нужным.

«Для получения прибыли и обеспечения собственных нужд общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе управление собственным или арендованным имуществом. Определение видов деятельности, целей, источников финансирования мероприятий осуществляется обществом самостоятельно. Взаимодействие департамента тарифной политики с АО «Ямалгосснаб», как и наличие информации деятельности общества, ограничены мероприятиями, связанными с централизованными поставками топлива»,– говорится в ответе ведомства на официальный запрос агентства «Новый День».

В департаменте добавили, что сейчас ЯГС не получает субсидии из бюджета Ямала.

Таким образом, департамент ЖКК не ответил на вопросы о том, с какой целью «Ямалгосснаб» строит за 60 млн рублей комплекс придорожных бань на дороге Салехард-Горнокнязевск. Кстати,застройщиком станет компания ООО «СК «ИМПУЛЬС»». Бани возведут к концу следующего года.

При этом глава департамента ЖКК, тарифов и энергетики Дмитрий Афанасьев, который подписал официальный ответ для «Нового Дня», входит, согласно информации на сайте компании, в состав совета директоров ЯГС. Выходит что член СД не знает, на что расходует средства госпредприятие.

Отметим, «Ямалгосснаб» управляет стрелковым комплексом «Приуралье», которое расположено на автодороге Салехард-Горнокнязевск. Вероятно, бани появятся в его окрестностях.

Руководит предприятием «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский. Его заместителем является бывший директор департамента имущественных отношений ЯНАО Олеся Швагер, согласно инфорации на йсате самого ЯГС.

Салехард, Наталья Ефремова

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