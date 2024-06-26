«Ямалгосснаб» закупает кровати и кухни для гостевых домиков

Стратегическое госпредприятия «Ямалгосснаб» (ЯГС) закупает мебель для обустройства гостевых домиков вблизи посёлка Горнокнязевск. Общая сумма закупки мебели в июне 2024 года через сайт госзакупок – 7,2 млн рублей.

В документах говорится, что мебель поставят в комплекс «Приуралье» («Стрелковый комплекс» в пос. Горнокнязевск).

Агентство «Новый День» ранее сообщало, что ЯГС строит банный комплекс в этом месте. Очевидно, кровати, кухни и шкафы нужны для меблирования жилых комнат. Напомним власти Ямала отказались сообщить, почему предприятие, которое должно заниматься досрочным северным завозом, строит и оснащает банный комплекс.

По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в регионе создаётся туристическй кластер – совокупность объектов, которые могут быть интересны туристам. Если говорить о зоне расположения банного коплекса, то он находится в посёлке Горнокнязевск, где расположена этнодеревня. Недалеко должен появиться горнолыжный комплекс Рай-Из.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube