Стратегическое предприятие «Ямалгосснаб» закупает шатёр

Стратегическое ямальское госпредприятие «Ямалгосснаб» продолжает закупать туристические товары. В начале августа организация объявила тендер на приобретение сферического шатра.

Шатёр поставят в загородный комплекс «Приуралье». Цена договора – 1,3 млн рублей. Шатёр должен быть из тентовой ткани. Внутри нужно установить блэкаут шторы.

Ранее «Ямалгосснаб» заказал мебель для обустройства туристических домиков вблизи посёлка Горнокнязевск.

Агентство «Новый День» ранее сообщало, что ЯГС строит банный комплекс в этом месте. Очевидно, кровати, кухни и шкафы нужны для меблирования жилых комнат. Напомним власти Ямала отказались сообщить, почему предприятие, которое должно заниматься досрочным северным завозом, строит и оснащает банный комплекс.

Салехард, Наталья Ефремова

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