В Аксарке обновят туркомплекс: будеn 2 чума и танцплощадка

Власти намерены реконструировать туркомплекс в селе Аксарка Приуральского района. Муниципальные чиновники ищут подрядчика для разработки проекта. Максимальная стоимость работ – 2,1 млн рублей.

Проектировщикам нужно будет запланировать 2 чума, площадку для экспозиции музея, летнюю танцевальную площадку, детскую площадку, полигон для проведения тактических занятий, верёвочный парк и парковку.

Сейчас на месте будущего благоустройства есть 2 бревенчатых дома.

В Приуральском районе на условиях концессии будет строиться дорогостоящий курорт на горе Рай-Из. Кроме того, чиновники через фонды и некоммерческие организации спонсируют создание турбазы Харбейской. Сегодня, 20 марта, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что турбаза «Харбейская» будет готова к концу 2023 года. Сроки её ввода уже переносились. Ранее в пресс-службе губернатора сообщали, что причина – санкционные ограничения на поставки оборудования.

«До конца года закончим туристический комплекс Харбей. Сделали туда дорогу, добраться без проблем можно будет в любое время года», – написал глава региона в своём тг-канале.

Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»