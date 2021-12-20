Власти Ямала выдают 150 млн рублей на сети для новой турбазы

Власти Ямала выдадут 150 млн рублей из бюджета округа на сети и котельную для турбазы в заповеднике Харбейский. Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Субсидию получит некоммерческая организация «Центр развития туризма на Полярном Урале», учреждённая правительственными структурами. Документ есть в распоряжении агентства «Новый День».

Что нужно сделать на 150 млн рублей к 1 декабря 2022 года, то есть через год:

– поставить и выполнить пуско-наладочные работы дизельной электростанции и котельной;

– выполнить проектные и строительно-монтажные работы инженерных сетей и объектов;

– заключить договор на оказание услуг с гостинично-ресторанным оператором на сопровождение реализации проекта по созданию рекреационного комплекса «Харбейский».

Под документом есть пояснения пресс-службы правительства – чиновники уверяют, что средства удалось выделить в 2021 году, ранее намеченного плана, в связи с экономией. Ранее губернатор Дмитрий Артюхов рассказывал, что благодаря росту цен на газ бюджет Ямала получает больше средств, чем планировалось.

Агентство «Новый День» уже рассказывало про эту турбазу: там будет гостиница, бистро, ресторан, банный комплекс и зона для пикника.

Как ранее сообщали в правительстве округа, база на Харбее – один из элементов туристического кластера на Полярном Урале. В него также войдут горнолыжный комплекс на горе Рай-Из (будет строиться на условиях концессии), а также этностобище «Земля Надежды».

Салехард, Наталья Ефремова

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