Ямал попросил у федералов 1,5 млрд рублей на очистку озера Ханто

Ямальские власти попросили у сенаторов помочь им получить федеральное финансирование на очистку озера Ханто в Ноябрьске. На водный объект хотят получить около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщает ТАСС.

«На озере невозможно купание по существующей экологической ситуации. В тёплое время года присутствуют неприятные запахи, с каждым годом увеличивается заболоченность, цветение, зарастание и заиливание водоёма. Общий объём финансирования только благоустройства территории составит около 800 млн рублей», – отметил заместитель губернатора, которого цитируют журналисты.

Как поясняют «Вести-Ямал», благоустройство берегов округ хочет сделать за свой счёт.

«Есть большая вероятность, что его (озеро Ханто – прим.ред.) могут включить в проект по экологическому оздоровлению водных объектов России на 2025-2030 годы, совместно с коллегами из Минприроды прорабатываем этот вопрос», – написал 22 февраля в своём тг-канале г-н Гаранин.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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