Губернатор Артюхов напомнил министру Козлову о деньгах на расчистку озера Ханто

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с министром природных ресурсов Александром Козловым в Москве. Собеседники обсудили экологическую повестку региона, реализацию проекта по изучению вечной мерзлоты, работу по обнаружению лесных пожаров, отмечают в пресс-службе главы ЯНАО.

Дмитрий Артюхов рассказал о проекте по очистке озера Ханто в Ноябрьске. Антропогенное воздействие привело к ухудшению качества воды, появлению большого количества донных отложений, заболачиванию и зарастанию территории. На водный объект хотят получить около 1,5 млрд рублей из бюджета РФ. Проект вошёл в предварительный перечень мероприятий федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». В случае положительного решения, работы по оздоровлению озера пройдут в 2026-2030 годах.

Также Дмитрий Артюхов рассказал об опыте применения беспилотных авиационных систем для слежения за пожарами, свалками, поиска потерявшихся людей. Сейчас на Ямале используется пять БАС «Орлан-10», «Лунь-20» дальнего действия, создана сеть из 10 ретрансляторов, которые в режиме реального времени позволяют управлять беспилотниками и получать с них данные на наземный пункт управления.

«Применение беспилотных авиасистем в качестве дополнительного инструмента при обнаружении природных пожаров показало свою эффективность. Ямал первым в России внедрил искусственный интеллект в работу беспилотников. Это расширило наши возможности. Искусственный интеллект может выявлять различные объекты: огонь и дым, людей, транспорт, здания, свалки и другие, и выводить их на экран оператора. Получается оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации даже в таком значительном по площади регионе, как Ямал. В 2024 году все лесные пожары удалось ликвидировать в день обнаружения», – отметил Дмитрий Артюхов, которого цитируют в его пресс-службе.

Собеседники обсудили создание государственной системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты. 10 из 140 пунктов федеральной системы находятся и уже действуют на Ямале. Остальные арктические регионы также работают в этом направлении.

Глава Ямала рассказал, что Ямал одним из первых в стране при поддержке АСИ разработал план адаптации к климатическим изменениям. Документ включает в себя 50 мероприятий, позволяющих снижать риски негативных последствий для инфраструктуры, здоровья северян. Принят региональный закон о вечной мерзлоте. Исследователи научного центра изучения Арктики трудятся над созданием мерзлотной карты региона, аналогов проекта в России нет.

Москва, Наталья Ефремова

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