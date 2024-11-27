Власти Ямала озвучили перспективы восстановления муксуна – 12 лет

Стабилизировать ситуацию с исчезновением муксуна планируют в течение 12 лет. Однако это не значит, что после этого можно будет вылавливать эту ценную рыбу. Об этом сообщил директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин во время пресс-конференции.

«С муксуном у нас вопрос непростой. Особенность муксуна заключается в том, что большую часть жизни живя у нас в автономном округе, он уходит на нерест в верховье реки Обь, проходя несколько субъектов РФ вплоть до Томской области. Плюс самки приходят в состояние нереста в районе семи лет. И сейчас наука говорит о том, что они всего один раз нерестятся. Биология такова, что быстрых успехов быть не может», – сообщил г-н Рубашин в ответ на вопрос о том, когда ямальцам ждать муксун на столах.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил разработать программу сохранения муксуна. Однако вокруг этой программы были споры, а где её можно увидеть целиком – непонятно.

«В неё включен несколько разделов. Основное – это научные исследования. <…> Второй блок – искусственное воспроизводство. У нас эта система работает активно, но стоят задачи по усилению деятельности. «Собский рыбоводный завод» занимается восстановлением муксуна. И, конечно, блок охраны. Соответствующие работают правоохранительные органы по борьбе с браконьерством. Эта совокупность задач позволит, по мнению науки, в перспективе 12 лет, а это именно цикл жизни муксуна, стабилизировать ситуацию. Речь ещё не будет идти о его промысловом изъятии. Но это позволит быть нам с вами спокойными, что наши дети не потеряют этот вид», – заключил директор департамента АПК.

Напомним, на Ямале сотрудники ФСБ регулярно находят схроны и транспорт с муксуном. Купить эту рыбу в регионе тоже можно. Иногда продавцы её называют «якутской», но достоверное место вылова при этом узнать достаточно сложно.

В 2019 году Росрыболовство заявило, что меры по восстановлению муксуна не работают. «Сколько де-факто вылавливается рыбы в Обской губе и в северных реках Таз, Сосьва, Иртыш не знает никто. На каждый километр охрану не поставишь. Ловят все подряд – и местное население, и приезжие. Браконьеры создали на севере региона гигантский плацдарм для обогащения, этот спрут притянул к себе и торговый бизнес», – говорили тогда специалисты ведомства.

Салехард, Наталья Ефремова

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