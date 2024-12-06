В колонию отправили жителя Надымского района за лов муксуна и щёкура

В Надымском районе осудили местного жителя за браконьерство – он ловил щёкура и муксуна. Его отправят в колонию строгого режима на 2,5 года. Он также должен выплатить ущерб от вылова рыбы – 237 тыс. рублей.

«В сентябре 2023 года местный житель, имеющий судимость, находясь в акватории Обской губы, в 30 км северо-западнее села Нори, произвёл вылов 158 особей видового состава – «чир» (щёкур), 14 особей видового состава – «муксун», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб).

Приговор в законную силу не вступил.

Надым, Наталья Ефремова

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