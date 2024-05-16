Под Лабытнанги ФСБ нашли машину с тоннами запрещённого муксуна и нельмы

Сотрудники ФСБ под Лабытнанги остановили автомобиль, наполненный браконьерским уловом. Всего в «Урале» перевозили 4,5 тонны рыбы – чир, нельма, муксун. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району.

«У лица изъято 5823 экземпляра биоресурсов. Предварительный ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам РФ, составил свыше 24 млн рублей», – уточнили в ведомстве.

Возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст.256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

На автомобиль марки «Урал» наложен арест.

Вылов нельмы и муксуна на Ямале запрещён.

Ранее в Лабытнанги нашли 40 тонн нелегальной рыбы. «По данным следствия, в Лабытнанги в 2022 году глава крестьянско-фермерского хозяйства и его компаньон приобрели с целью последующего сбыта рыбу без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, не менее 40 тонн, на общую стоимость 20 млн рублей», – сообщали силовики.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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