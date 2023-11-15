В Лабытнанги осудят фермера, который хотел продать 40 тонн сомнительной рыбы

В Лабытнанги в суд передали дело фермера, который в паре с компаньоном купил 40 тонн сомнительной рыбы и собирался её продать. Среди обнаруженной продукции есть ряпушка, налим, щёкур, щука.



«По данным следствия, в Лабытнанги в 2022 году глава крестьянско-фермерского хозяйства и его компаньон приобрели с целью последующего сбыта рыбу без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, не менее 40 тонн, на общую стоимость 20 млн рублей. Далее обвиняемые разместили и хранили её в помещении складов с целью дальнейшего незаконного сбыта», – напоминают в следственном управлении СК Ямала, которое расследовало дело.

Преступление силовики вскрыли в феврале 2023 года.

Квалификция дела – п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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