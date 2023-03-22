Силовики нашли в Лабытнанги 40 тонн нелегальной рыбы (ВИДЕО)

Новое «рыбное» уголовное дело возбудили ямальские следователи – по факту хранения и приготовления к продаже немаркированного улова. Фигурантами стали 2 жителя Лабытнанги. Партия рыбы огромная – у подозреваемых нашли 40 тонн хвостов. Немногим ранее глава Нижнеобского управления Росрыболовства Иван Матаев рассказывал, что проблема привлечения к ответственности продавцов браконьерской рыбы стоит остро и что силовые ведомства включаются в работу по поиску таких продавцов.

Как сообщили в следственном управлении СК Ямала, фигуранты в деле – глава крестьянско-фермерского хозяйства и его компаньон. Они в 2022 году в Лабытнанги, действуя в сговоре, приобрели рыбу без маркировки. Как уточнили в пресс-службе СУ СК ЯНАО, это ряпушка, налим, щёкур, щука. Рыбу злоумышленники планировали продать. Силовики посчитали общую стоимость продукции – 13 млн рублей.



«Далее, подозреваемые, достоверно зная, что приобретённая рыба не соответствует требованиям российского законодательства в части её обязательной маркировки, хранили её в помещении складов с целью дальнейшего незаконного сбыта. Незаконная деятельность фигурантов уголовного дела пресечена сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2023 года»,– добавили в Следкоме.

Там продолжают устанавливать круг лиц, причастных к этой сделке.

Этой зимой пограничное управление ФСБ по Западному арктическому району несколько раз сообщало о рейдах по выявлению браконьеров, а также перевозчиков браконьерских уловов и тех, кто хранит такие биоресурсы.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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