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Вторник, 28 февраля 2023, 13:23 мск

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В посёлке Ямбург браконьеры хранили 3,5 тонны сига и муксуна в прицепе (ВИДЕО)

фото – пограничное управление ФСБ по Западному арктическому району

О поимке очередных браконьеров на Ямале сообщает пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району. В посёлке Ямбург Надымского района силовики обнаружили 3,5 тонны рыбы у двух мужчин.

«У выявленных лиц изъято: 9011 экземпляров биоресурсов (сиг, муксун). Предварительный ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам РФ, составил свыше 10,2 млн рублей», – рассказали в ведомстве.

На фото и съёмках, которые представило управление, видно, что рыба хранится в прицепе. Вокруг находятся промышленные объекты и вахтовые вагончики.

Пока что в пресс-службе управления ФСБ сообщают только об административных делах в отношении злоумышленников. Квалификация – уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений (ст. 8.35 КоАП), нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство (ч. 2 ст. 8.17 КоАП).

Этой зимой пограничное управление ФСБ сообщает уже о пятом факте обнаружения злоумышленников, причастных к браконьерству.

Если говорить о Надымском районе, то здесь ранее у двух мужчин изъяли 600 кг муксуна.

Надымский район, Юлия Фролова

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