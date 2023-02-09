ФСБ снова сообщила о задержании на Ямале браконьеров с муксуном (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ сообщили об очередных браконьерах, обнаруженных на Ямале. На этот раз на побережье Байдарацкой губы. У зломышленников нашли 4,4 тонны рыбы, в том числе муксун. Подробности раскрывают в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району 9 февраля 2023 года.
«На побережье Байдарацкой губы Карского моря выявлены 3 участника преступной деятельности, при которых обнаружены водные биологические ресурсы, добытые в нарушение законодательства. Рыбная продукция изъята. Общий вес изъятой рыбы превысил 4,4 тонны»,– уточнили в ведомстве. Преимущественно в мешках были сиг и пелядь, но также силовики нашли и запрещённый к вылову муксун.
Как пояснили в ведомстве в беседе с агентством «Новый День», нарушителей обнаружили в конце января. Рыбу, по предварительным данным, планировали продавать в центральных регионах России.
Склад злоумышленников находился в 300 км от Салехарда.
Пограничное управление возбудило 3 админисративных дела по ч.2 ст. 8.17 (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море) и ст. 8.35 КоАП (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений).
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ.
Ранее пограничное управление сообщило о задержании в Надымском районе двух злоумышленников с 600 кг муксуна.
Ещё чуть ранее – о задержании браконьеров с 270 кг ценных и особо ценных рыб.
Салехард, Юлия Фролова
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