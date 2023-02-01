600 килограммов нелегального муксуна изъяли сотрудники ФСБ у браконьеров на Ямале

Пограничное управление ФСБ снова сообщило о задержании причастных к браконьерству – в Надымском районе. Силовики изъяли у двух мужчин более 600 кг муксуна. Подробности озвучивают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Два дня назад служба сообщила о задержании мужчины, который попался на нелегальном вылове рыбы, в том числе муксуна и нельмы.

«В посёлке Ямбург выявлены 2 участника преступной деятельности, осуществлявших транспортировку незаконно добытых водных биологических ресурсов, внесённых в Красную книгу РФ. У выявленных лиц изъят 481 экземпляр муксуна общим весом более 600 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил свыше 5 млн рублей», – рассказали в ведомстве 1 февраля 2023 года.

Правоохранители возбудили 4 дела об административных правонарушениях по статье 8.35 (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений) и части 1 статьи 18.3 (нарушение установленных в территориальном море и во внутренних морских водах РФ, в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов правил учёта, хранения, выхода из пунктов базирования и возвращения в пункты базирования, пребывания на водных объектах российских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) или средств передвижения по льду) КоАП

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ.

В ведомстве не сообщили, связаны ли эти перевозчики с тем мужчиной, который был ранее задержан за вылов рыбы в Обской губе. Сани на фото очень похожи на те, которыми пользовался выловивший рыбу.

Надымский район, Наталья Ефремова

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