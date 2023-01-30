Сотрудники ФСБ на Ямале поймали браконьера с сотнями килограммов муксуна, нельмы, чира (ФОТО)

На Ямале обнаружили браконьера, который выловил в Обской губе как минимум 270 кг ценных и особо ценных рыб. О задержании рассказали 30 января в пресс-службе пограничного управления ФСБ по западному арктическому району.

Там уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ по западному арктическому району и ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО» в акватории Обской губы Карского моря выявлен участник преступной деятельности в период осуществления незаконной добычи водных биологических ресурсов. У выявленного лица изъято: рыболовная сеть, 216 экземпляров рыб ценных и особо ценных пород общим весом более 270 кг. Предварительный ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил свыше 800 тыс. рублей», – сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе в ответ на вопрос агентства «Новый День», среди выловленных рыб – муксун, щёкур и нельма. Напомним, вылов нельмы и муксуна на Ямале запрещён из-за исчезновения этих видов рыб. В ведомств пока не раскрывают подробности – дату и точное место обнаружения злоумышленника.

Известно, что возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море), части 1 статьи 18.3 (нарушение установленных в территориальном море и во внутренних морских водах РФ, в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов правил учета, хранения, выхода из пунктов базирования и возвращения в пункты базирования, пребывания на водных объектах российских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) или средств передвижения по льду) и статьи 18.7 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ).

На фото сотрудников ФСБ – деревянные сани, такие обычно крепят к снегоходу.

Салехард, Юлия Фролова

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