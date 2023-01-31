В Салехарде осудили мужчину, который ловил рыбу на продажу

За 71 выловленную рыбину осудили мужчину в Салехарде. Он поймал чира, сига-пыжьяна и нельму в районе посёлка Пельвож. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала 31 января 2023 года.

Осужденному 42 года.

«В августе 2022 г. мужчина без необходимого разрешения, с использованием рыболовных сетей, выловил в общей сложности 71 особь ценных пород рыб. Ущерб биологическим ресурсам составил свыше 260 тыс. рублей. Незаконно выловленную рыбу мужчина собирался реализовать», – уточнили в надзорной инстанции.

Помимо направления уголовного дела в суд, прокурор города заявил иск о взыскании с обвиняемого денежной компенсации ущерба.

Суд признал мужчину виновным и назначил виновному наказание – 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Ему также придётся выплатить ущерб.

Квалификация уголовного дела – ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением особо крупного ущерба).

Накануне о поимке браконьера в районе Обской губы заявило пограничное управление ФСБ.

Салехард, Наталья Ефремова

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