На Ямале в рамках уголовного дела продали более 900 рыбин чира, изъятых у браконьера

В Надымском районе осудили мужчину за вылов чира. Осужденный – 49-летний житель села Кутопьюган. Он добыл более 900 рыбин. По версии правоохранителей, ущерб, который он причинил, превышает 3 млн рублей.

«В декабре 2021 года мужчина, не имея специального разрешения, находясь в акватории Обской Губы на территории Надымского района, при помощи ледоруба установил в проруби 2 рыболовные сети. Всего браконьером незаконно выловлено 918 особей вида чир. 11 декабря при въезде в Надым сотрудники полиции остановили местного жителя, который по просьбе браконьера перевозил в прицепе незаконно выловленную рыбу», – раскрывают обстоятельства уголовного дела в прокуратуре Ямала 7 июля 2022 года.

Мужчину судили по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба).

Он приговорён к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Ему также придётся выплатить госдуарству 3,341 млн рублей в счёт возмещения вреда.

Также судом принято решение о реализации рыбы и обращении денежных средств, вырученных от её продажи, в доход государства.

Напоминаем, согласно правилам рыболовства, вылов чира запрещён за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства.

Надымский район, Наталья Ефремова

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