На Ямале будут судить местного жителя за вылов чира

На Ямале будут судить жителя Ямальского района, который выловил в акватории Обской губы 151 рыбину вида чир. Его обвиняют в преступлении, которое квалифицировано ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Злоумышленник причинил государству особо крупный ущерб – более 540 тыс. рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура 27 января.

Обвиняемому 61 год. Он является жителем посёлка Сюнай-Сале. Инцидент с выловом рыбы произошёл в декабре 2021 года в 75 км от села Яр-Сале. Мужчина прорубил лунку, установил сеть и незаконно выловил рыбу чир. У него изъяли снегоход «Yamaha», пешню и рыболовную сеть. Прокуратура предъявила иск в суд, чтобы взыскать с него ущерб в 540 тыс. рублей. Иск ещё не рассмотрен.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ямальский районный суд ЯНАО.

Напоминаем, согласно правилам рыболовства, вылов чира запрещён за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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