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Пятница, 29 апреля 2022, 09:22 мск

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На Ямале за браконьерство оштрафовали мужчину, который выловил одного осётра

Жителя села Катравож, который выловил одну рыбину сибирского осётра, признали браконьером. Такой осётр занесён в Красную книгу. Мужчине придётся выплатить штраф. Об этом сообщает прокуратура Ямала 29 апреля 2022 года.

Инцидент произошёл в январе 2022 года. Мужчина на льду реки Обь выловил 1 рыбину осётра, чем причинил ущерб природным ресурсам в 10 тыс. рублей.

Лабытнангский городской суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ).

Обвиняемый добровольно загладил вред. Суд назначил ему штраф в 10 тыс. рублей.

Это не первый случай, когда за вылов или продажу одной рыбины судят жителя ЯНАО. При этом о задержаниях групп браконьеров или крупных браконьеров, которые занимаются выловом большого количества рпыбы, в последнее время не слышно.

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Приуральский район, Наталья Ефремова

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