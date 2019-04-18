На Ямале будут судить мужчину за продажу одной рыбины

На Ямале будут судить местного жителя за продажу и вылов одного осетра. Мужчину задержали, когда он пытался продать добычу. Обский осетр занесен в Красную книгу, ловить его нельзя.

Уголовное дело в отношении ямальца возбудили и расследовали полицейские. Квалификация – часть 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и продажа ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу).

«В январе 2019 года житель поселка Аскарка рыболовной сетью в Оби выловил одну особь сибирского осетра. На снегоходе «Буран» мужчина перевез ее домой и хранил в надворных постройках. Его задержали, когда он пытался продать рыбу за 10 тыс. рублей», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала в четверг, 18 апреля 2019 года.

У обвиняемого изъяты снегоход, сани, а также приспособления для подледного лова. Ущерб государству оценен в 160 тыс. рублей. Его браконьер добровольно возместил.

На Ямале также запрещен вылов муксуна и нельмы из-за катастрофического исчезновения. Но в регионе процветает браконьерство. Силовики, в том числе и ФСБ, периодически обнаруживают схроны рыбы. В поселке Мыс Каменный в ведомственном гараже администрации действовал браконьерский цех по обработке нелегально выловленного муксуна. Глава поселения Олег Спиренков заявил, что не знает, кто и зачем занял гараж, который должна была контролировать администрация.

Приуральский район, служба информации

Приуральский район. Другие новости 17.04.19

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