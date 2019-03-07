ФСБ возбудила дело из-за браконьерского муксуна в гараже администрации на Ямале

Силовики возбудили уголовное дело по факту обнаружения подпольного браконьерского цеха в гараже администрации села Мыс Каменное. Но произошло это только после вмешательства прокуратуры. Как выяснилось, в гараже нашли незаконно выловленный муксун, нельму, а также чир. Дело будет расследовать пограничное управление ФСБ по западному арктическому району, сообщают в прокуратуре Ямала в четверг, 7 марта 2019 года. Как рассказывало агентство «Новый День» ранее, сотрудники именно этого ведомства и обнаружили нелегальный цех.

«В гараже администрации «Мыс-Каменное» изъято 52 штуки муксуна, одна – нельмы, две штуки щекура. Кроме того, обнаружены и изъяты отходы рыбной переработки (спрессованные и смерзшиеся внутренности различных рыб, в том числе крупных сиговых видов), средства, используемые для хранения, обработки и копчения рыбы, сети и весы», – рассказали подробности громкого рейда в надзорной инстанции.

В отношении администрации села вынесено постановление об административном правонарушении по части второй ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Напомним, нельму и муксун на Ямале вылавливать запрещено из-за катастрофического исчезновения этих видов рыб.

Прокуратура оценила ущерб от нелегальной добычи рыбы: 200 тыс. рублей – является крупным ущербом и образует состав преступления по пункту «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ. «Доследственная проверка по данному факту не инициировалась. Прокуратура округа внесла требование об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения сотрудниками пограничной службы 7 марта 2019 года возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Рейд силовиков в Ямальском районе показали на ТВ: вместе с пограничниками на спецоперацию отправились журналисты «Вестей». Глава села Мыс Каменное Олег Спиренков тогда заявил прессе, что неизвестные ему злоумышленники незаконно заняли гараж администрации. А сам они ничего не знает о копчении муксуна в помещении. Местного участкового Руслана Булгарова, который мог бы объяснить работу нелегального цеха в государственном помещении, телевизионщики поймать не смогли: он скрылся на автомобиле. Позднее управление МВД Ямала прислало в редакцию агентства «Новый День» сообщение о том, что в действиях участкового никаких нарушений не нашли. Там не ответили на вопрос о том, знал ли полицейский о браконьерской деятельности, которая развернулась на его территории. Вместе с этим журналисты «Вестей», основываясь на комментариях местных жителей, предполагали, что и участковый, и глава знали о цехе и даже могли быть причастны к его деятельности.

Ямальский район, служба информации

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