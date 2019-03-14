Новое задержание аборигена Ямала с рыбой описали надзорные органы (ФОТО)

На Ямале в марте 2019 года задержали снегоход местного жителя с браконьерской рыбой, на этот раз – чир и пелядь. Ущерб составил более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает Нижнеобское управление росрыболовства.

«5 марта в ходе рыбоохранного рейда в 33 километрах на север от села Яр-Сале был остановлен снегоход «Буран» под управлением гражданина «Н», который перевозил в деревянных санях 13 полимерных мешков. В мешках находились 361 штуки чира и 293 – пеляди. А также один судак», – говорится в сообщении ведомства.

Рыба изъята, гражданин был доставлен в отдел МВД России по Ямальскому району. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба», – сообщили в росрыболовстве.

Буквально каждую неделю силовики и надзорные органы на Ямале сообщают об обнаружении браконьеров среди местных жителей. Сами аборигены уже записывали видео том, что они не согласны с действиями надзорных органов, так как в тундре кроме рыбалки прокормиться им больше нечем. При этом в селе Мыс Каменный сотрудники ФСБ нашли цех по переработке браконьерской рыбы – ее обрабатывали в гараже местной администрации.

Яр-Сале, служба информации

Яр-Сале. Другие новости 13.03.19

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