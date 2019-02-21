На Ямале задержали очередного браконьера, у которого нашли огромное количество запрещенного муксуна (ФОТО)

На Ямале в Приуральском районе задержали очередного браконьера. В поселке Харсаим обнаружен снегоход, в мотосанях которого был муксун и нельма. Кроме того, во дворе одного из домов силовики нашли «УАЗ» с санями, в которых также была рыба. Всего 1458 штук муксуна и 4 нельмы.

Напомним, на Ямале нельзя ловить ни муксуна, ни нельму.

«В результате незаконного вылова водных биологических ресурсов причинен материальный ущерб в особо крупном размере – более 5 млн. 300 тыс. рублей. Приуральским отделом полиции возбуждено уголовное дело. Квалификация – ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», – сообщили в пресс-службе управления МВД Ямала.

Ранее сообщалось о том, что 15 января в поселке Ямбург у местного жителя изъяли 170 кг запрещенной к вылову рыбы. В конце января также стало известно о задержании еще одного местного жителя с муксуном и щекуром.

Приуральский район, служба информации

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