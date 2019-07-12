В Ямальском районе будут судить жителя за вылов чира в Обской губе

В Ямальском районе будут судить браконьера, который выловил 76 рыбин щекура. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчину поймали с уловом во время рейда полиции в 13 км от села Новый Порт. Об этом сообщают в прокуратуре ЯНАО в пятницу, 12 июля 2019 года.

Прокурор Ямальского района 10 июля направил в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконной добыче водных биологических ресурсов (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Преступление выявлено в марте 2019 года. Мужчина был задержан с рыбой чир (щекур). Рыбу он ловил в неположенном месте.

«В соответствии с требованиями закона о рыболовстве, а также приказа Минсельхоза об утверждении правил рыболовства в течение всего года запрещается вылов рыбы в Обской губе по восточному берегу севернее мыса Сандиба и по западному берегу севернее мыса Ям-Сале», – говорится в пояснениях прокуратуры.

У мужчины также изъяли снегоход и орудия лова. Вещи признаны вещдоками и могут быть изъяты в пользу государства на основании обвинительного приговора суда. Прокурор Ямальского района также заявил иск о возмещении ущерба, причиненного браконьерством – 182 тыс. рублей.

Отметим, за аналогичное преступление в декабре 2018 года был осужден один из коренных жителей Севера в Ямальском районе. У него нашли 962 рыбы чир. Ему назначили условное наказание и не забрали снегоход.

Напомним, многочисленные рейды в Ямальском районе стали поводом для обращения коренных жителей автономного округа к губернатору и просто ко всем пользователям соцсетей. Сначала аборигены записали видеообращение, в котором высказали недовольство в связи с тем, что для тундровиков условия ловли рыбы слишком строгие. И это при том, что аборигены питаются тем, что выловят. И позднее состоялся сход жителей, на котором они подписали петицию в адрес губернатора с просьбой пересмотреть квоты на вылов для коренных народов.

Ямальский район, служба информации

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