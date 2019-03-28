Аборигены Ямала требуют у губернатора Артюхова разрешить вылов муксуна

На Ямале известный оппозиционер, представитель аборигенного населения Ейко Сэротэтто собрал подписи под обращением к губернатору Дмитрию Артюхову с требованием отмены запрета на вылов муксуна и нельмы для КМНС. Инициаторы обращения предлагают установить нормы вылова для аборигенов. Собрание коренных жителей, где обсуждался этот вопрос, состоялось 27 марта, сообщил сам г-н Ейко. Присутствующие поставили подписи под письмом главе региона, получилось порядка 35 фамилий. В соцсетях в четверг, 28 марта, опубликовано сообщение о том, что обращение отправлено. Копия также направлена новому депутату заксобрания Ямала Степану Вануйто.

В обращении к губернатору есть и другие требования. В том числе: трудоустроить безработных ненцев, хантов, селькупов на предприятия ТЭК. А в том случае, если у них нет квалификации – обучить. Также заявители просят губернатора взять на контроль расследование убийства оленевода, тело которого было найдено в санях в марте 2019 года. Кроме того, в письме участники собрания выражают недовольство тем, что не имеют возможности проголосовать против строительства газопровода в Обской губе. Полный текст обращения опубликован в сообществе «Голос тундры» «Вконтакте».

Отметим, предпосылки таких требований появлялись в феврале 2019 года. Тогда коренные жители записали видеообращение, в котором рассказали, что недовольны участившимися рейдами по выявлению браконьеров среди аборигенов. Ситуацию обострил рейд ФСБ, в ходе которого в гараже администрации села Мыс Каменный нашли подпольный цех по обработке муксуна. Журналисты, которые присутствовали во время рейда, усомнились в том, что глава села и местный участковый ничего не знали о браконьерском производстве. Но ни полиция, ни власти Ямала не нашли нарушений в работе местных служащих.

В правительстве Ямала обещали прокомментировать требование – как только ответ будет получен, агентство его опубликует.

Напомним, на Ямале запрещен вылов муксуна и нельмы из-за катастрофического исчезновения этой рыбы и огромных объемов браконьерского вылова. В 2019 году участились рейды по выявлению браконьеров среди КМНС, с чем это связано – неясно.

Салехард, Ямальский район, служба информации

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