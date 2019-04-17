Абориены Ямала объяснили, почему не хотят защиты Ейко Сэротэтто

Активная деятельность оппозиционного защитника прав аборигенов Ейко Сэроттэтто на Ямале вызывает бурную реакцию в среде КМНС. Сначала его обращение к губернатору Дмитрию Артюхову депутаты назвали популистским, спустя несколько дней из-за собрания, где обсуждалось это обращение, подали жалобу в полицию. Жалоба стала предметом обсуждения и критики в соцсетях, многие не поддержали автора бумаги – Валерия Худи. И чтобы объясниться в среду, 17 апреля, г-н Худи сделал публичное заявление. Смысл его сводится к тому что некие граждане (очевидно, речь идет о г-не Сэротэтто) используют образ защитника аборигенного населения, хотя в действительности никакой пользы тундровикам не приносят. Сам Ейко комментировать эти тезисы в беседе с агентством отказался. Но между тем в Сети ответы спикера все-таки появились.

Открытое письмо главы общественного движения КМНС «Ямал» Валерия Худи опубликовано на странице этой организации «ВКонтакте». С ним можно ознакомиться по ссылке. Также там можно посмотреть и комментарии, обсуждение достаточно активное – есть как противники, так и защитники той и другой стороны. В дискуссии участвует Ейко Сэротэтто, а вот г-на Худи в беседе нет.

Напомним, новым поводом для публичного конфликта стало собрание коренных жителей в тундре 27 марта 2019 года, после которого Ейко Сэротэтто отправил письмо губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. В письме было несколько требований, в том числе – открытое обсуждение снятия ограничения на добычу сиговых для КМНС в Заксобрании, обсуждение проблем, которые возникают из-за прокладки трубопровода в Обской губе, предоставление работы коренным жителям на предприятиях ТЭК.

Ответа на письмо не было. Но официальные представители КМНС – как, например, депутат окружной думы Эдуард Яунгад – раскритиковали методы Ейко. При этом Эдуард Яунгад признал, что проблема браконьерства и квот на добычу беспокоит тундровиков.

После этого также стало известно, что Валерий Худи направил жалобу в полицию с просьбой привлечь к ответственности Ейко Сэротто за несанкционированный митинг. Тот самый, где готовили требования к губернатору. Сам Худи не пожелал объяснить журналистам свои мотивы. Политолог Евгений Забродин сделал это за него: он обратил внимание на политическую символику – флаги КПРФ, которая присутствовала на встрече, на характер требований и на поведение самого Ейко Сэротэтто.

Правда, и сам новоиспеченный политик Ейко, и первый секретарь обкома КПРФ на Ямале Елена Кукушкина считают эти доводы абсурдными.

Ямальский район, Юлия Фролова

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