На Ямале суд вынес решение о митинге в тундре

Оппозиционера-блогера Ейко Сэротэтто не стали штрафовать за несанкционированный митинг в тундре. Такое решение принял районный Ямальский суд во вторник, 14 мая 3019 года. Об этом сообщил сам г-н Сэротэтто в беседе с агентством «Новый День». Суд решил, что дело об административном правонарушении нужно прекратить в связи с отсутствием состава преступления. Реакция на решение неоднозначная, для самого тундровика такой исход публичного политического конфликта стал неожиданным.

Речь идет об административном деле. 27 марта 2019 года в тундре Ямальского района состоялся сход аборигенов, на котором были собраны подписи под обращением к губернатору. Коренные жители ЯНАО просили у главы региона Дмитрия Артюхова возможности обсуждать публично все вопросы, которые касаются КМНС, в том числе просили отменить запреты на вылов сиговых пород рыбы, сделать публичными дискуссии о прокладке трубопровода в Обской губе для компаний ТЭК, предоставить безработным кочевникам вакансии в нефтегазодобывающих компаниях. На эту встречу Ейко приехал с флагом КПРФ, фото попали в Сети и это стало поводом для жалобы. Заявление с просьбой привлечь г-на Ейко к ответственности за организацию несанкционированного митинга направил в полицию глава общественного движения КМНС «Ямал» Валерий Худи. Он ранее не стал объяснять журналистам мотивы своего поступка.

Глава обкома КПРФ Елена Кукушкина предполагала, что жалоба может быть инструментом политического давления. Ситуацию обсуждали федеральные СМИ, о возбуждении административного дела говорили и у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Он скептически отреагировал на жалобу депутата и предложил ямальским политикам обсудить проблему внутри региона.

В ходе суда 14 мая 2019 года сам Ейко Сэротэтто заявил, что не был организатором собрания-митинга, он был приглашенным, а объявление разметил на своей странице по просьбе инициаторов. В беседе с агентством «Новый День» он сообщил, что готовился к длительным судебным тяжбам, был готов дойти до европейского суда по правам человека. Но решение оказалось неожиданно скорым.

Суд признал, что собрание не нарушает ничьих прав и не является публичным мероприятием, которое нужно согласовывать.

В местном телеграм-канале «Мало Ямала» на решение суда отреагировали едкими комментариями в адрес самого Ейко. Автор канала предполагает, что оппозиционер воспользовался возбуждением административного дела для собственного пиара. «Спрашивается – о каком таком преследовании Ейко Сэротэтто вел речь? В тундре давно есть интернет. Ейко как блогер умеет им пользоваться. Он знал, что проверка – административная. И максимум, что ему грозит – это штраф на 20-30 тыс. рублей. Однако сельский блогер решил примерить образ романтичного борца с системой. Он устроил шоу, крича «Волки, волки!». А злые волки взяли и не пришли», – написал автор канала. Ейко Сэроттэтто коротко отреагировал на это замечание ремаркой о том, что некоторые судят по себе.

Между тем с позицией телеграмера солидарен и руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. «Очевидно, что сам блогер и ряд СМИ придал ситуации слишком высокий эмоциональный накал. К примеру, некоторые СМИ умолчали, что проверка в отношении блогера – административная, и максимум, что ему грозит – это штраф. Все писали «дело», и у читателей складывалось впечатление, что речь идет об уголовном деле», – полагает наблюдатель.

Глава ямальских коммунистов Елена Кукушкина в беседе с агентством выразила радость. «С юридической точки зрения было очевидно, что нарушений нет, но были определенные опасения. К счастью, все закончилось таким образом. «С юридической точки зрения было очевидно, что нарушений нет, но были определенные опасения. К счастью, все закончилось таким образом. Что касается негативной реакции в Сети: делу правильно придали гласность. При этом Худи и Сэротэтто – это разные весовые категории политиков, говорить о конкуренции тут сложно», – заключила коммунистка.

Салехард, Ямальский район, служба информации

Салехард, Ямальский район. Другие новости 14.05.19

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