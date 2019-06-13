«ВКонтакте» блокировал одиозный паблик «Голос тундры»

Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала известный паблик «Голос тундры», который связывают с активистом из Ямальского района Ейко Сэротэтто. Это произошло в ночь на 13 июня 2019 года. Сам Ейко Сэротэтто оставил краткий комментарий после инцидента. В правительстве ЯНАО сообщили, что не могут ничего сказать о причинах блокировки.

На странице группы нет объяснений о причинах блокировки. Их также нет и на странице Ейко Сэротэтто, который, предположительно, группу контролирует. Он лишь указал, что нужно переходить в мессенджеры. Получить его комментарии по поводу ситуации пока не удалось – он не ответил на сообщения.

Причиной блокировки могли быть «подозрительные сборы на благотворительные нужды». Соответствующая отметка соцсети «ВКонтакте» появляется при заходе на адрес «Голоса Тундры» в десктопной версии. Мобильная версия «ВКонтакте» лаконичнее: комментарий гласит «Эта страница заблокирована. Информация недоступна».

В марте 2019 года источник агентства сообщал, что паблик проверяют на экстремизм из-за некоторых высказываний подписчиков. Группа регулярно фигурирует в различных инцидентах. Самым громким стала встреча тундровиков в Ямальском районе. Некоторые общественники усмотрели в собрании местных жителей политическую агитацию из-за флага КПРФ. Публикация вылилась в судебное разбирательство из-за несанкционированного митинга. Суд встал на сторону Ейко Сэротэтто.

В правительстве ЯНАО сообщили, что узнали о блокировке группы от журналистов. «Интернет сообщества – эффективный инструмент коммуникации. Но, к сожалению, они могут использоваться для незаконных действий или извлечения выгоды. В этом случае владельцы сетей должны применять защитные механизмы в целях безопасности пользователей. И это вполне нормально. Относительно группы «Голос тундры» рекомендуем обратиться за разъяснениями в администрацию соцсети», – сказал источник агентства.

Согласно пользовательскому соглашению администрации соцсети «ВКонтакте», группа может быть заблокирована, к примеру, за продажу запрещенных товаров и услуг, за нарушение правил проведения конкурсов, за распространение спама и даже «завышенные обещания» вне зависимости от их тематики и числа подписчиков.

При этом эксперты отмечают, что владельцы сообществ научились извлекать медийные выгоды из подобных блокировок. «Есть вариант использовать блокировку своего сообщества в качестве взрывного пиара, чтобы извлечь из ситуации максимум пользы», – цитирует финтех-издание TexTerra основателя PR-агентства «Простор Пиар и Консалтинг» Романа Масленникова.

Салехард, служба информации

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