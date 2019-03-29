Сообщество ямальских аборигенов проверяют на экстремизм

Оппозиционное сообщество «Голос тундры» Вконтакте» проверяют силовики. Поводом стали резкие высказывания, которые можно расценивать как экстремистские или разжигающие межнациональную рознь. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

Спорные комментарии появились в том числе во время обсуждения резонансной темы убийства оленевода Николая Хэротэтто. Напомним, в паблике обсуждалось несколько версий его гибели. В том числе и конфликт с сотрудниками компаний ТЭК. «Комментарии к одной из публикаций содержат выражение на ненецком языке, которое касается русской национальности. Эта фраза (редакция не может ее опубликовать из-за требований закона – прим.ред.) является прямым разжиганием межнациональной розни», – рассказал собеседник издания.

В том числе участники дискуссии остро высказывались о действующей власти, призывая к беспорядкам.

Отметим, что наказание по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» предполагает уплату штрафа от 300 до 600 тыс. рублей или принудительные работы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. В отдельных случаях суд может лишить нарушителей свободы на срок от трех до шести лет.

Получить комментарии у администраторов страницы не удалось – в описании паблика специально указывается, что для контакта с админами есть «связной», но и с ним поговорить нельзя – можно только оставить сообщение в группе. При этом на странице указано, что «администрация и создатели страницы не несут ответственности за материалы, изображения, видео, музыку, комментарии пользователей, размещенные в этом сообществе. Страница носит информационно-дискуссионный характер».

Ранее власти Ямала уже называли эту группу «иноагентом», обвиняли ее в информационной войне. Есть версия, что связь с администраторами сообщества есть у активного ее участника, политического активиста Ейко Сэротэтто. Он часто постит сообщения, комментирует публикации и собирает единомышленников для политических акций. Последняя активность Ейко и других участников группы – это сбор подписей под обращением к губернатору для отмены запрета на вылов сиговых для аборигенов Ямала.

Сам Ейко Сэротэттто пока не ответил на вопрос о том, имеет ли он отношение к администраторам страницы и что думает по поводу высказываний, которые можно расценивать как экстремистские.

Салехард, Ямальский район, служба информации

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