В Ямальской тундре в санях найден убитым оленевод

В тундре Ямальского района обнаружено тело местного жителя в санях с признаками насильственной смерти. ЧП произошло 5 марта 2019 года. Следователи пока проводят сбор информации. Сообщение о погибшем появилось в сообществе «Голос тундры» «Вконтакте». Там называют его имя – Хэротэтто Николай.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СК Ямала, по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Пока следователи не раскрывают другие подробности.

В соцсетях говорится, что местный житель был оленеводом-частником. «Вчера утром был найден без признаков жизни, в буровой газпрома, в санях своего снегохода, с кровью на одежде, в данный момент троих подозреваемых увезли в Сабетту для допроса», – говорится в сообщении паблика. Силовики эту инфорацию пока не подтверждают.

В комментариях к сообщению о трагедии знакомые погибшего пишут, что у него осталась семья и дети.

Ямальский район, служба информации

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