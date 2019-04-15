Одиозного ямальского общественника требуют наказать за политический митинг в тундре

Оппозиционер из числа КМНС Ямала Ейко Сэротэтто может быть наказан за проведение встречи, где собирали подписи под обращением к губернатору. Речь идет о собрании аборигенов 27 марта. Активисты из числа защитников КМНС и политологи расценили мероприятие как несанкционированный митинг в тундре. Пожаловался на г-на Сэротэтто общественник. При этом сам Ейко уверяет, что вовсе не был инициатором собрания.

Напомним, в обращении к главе региона Дмитрию Артюхову местные жители потребовали разрешить вылов рыбы сиговых пород аборигенам. А также – предоставить вакансии коренным жителям на предприятиях ТЭК. Кроме того, собравшиеся подписались под требованием участвовать в обсуждении проектов трубопроводов в Обской губе и под требованием взять на контроль расследование смерти Николая Хэротэтто в тундре.

На Сэротэтто пожаловался другой защитник КМНС

Официального ответа от властей не было. Но вместе с этим 14 апреля 2019 года полицейские предложили Ейко Сэротэтто дать пояснения по поводу несанкционированного собрания жителей в тундре. Как выяснилось, заявление с требованием привлечь г-на Сэротэтто к ответственности из-за несогласованного мероприятия написал глава общественного движения КМНС «Ямал» Валерий Худи. Чем г-ну Худи помешало собрание в новопортовской тундре – неясно. В организации по телефону говорят, что он отсутствует, а когда придет, навряд ли захочет объяснить журналистам причину своей жалобы.

Мотивацию г-на Худи попытался объяснить ямальский политолог Евгений Забродин, который полагает, что собрание всерьез могут признать незаконным. Дело в том, что на встрече присутствовала политическая символика КПРФ (партия поддерживает Ейко Сэротэтто). Кроме того, об этом мероприятии рассказали на сайте ямальского отделения партии. Да и сами требования были политическими. Г-н Забродин уверен, что глава ямальских коммунистов Елена Кукушкина неправа, когда защищает Ейко и говорит об абсурдности жалобы г-на Худи.

«Ейко Сэротэтто пытается стать лицом всех КМНС, в каком-то плане узурпировав право говорить от имени целого народа, ну или большей его части. Он ведь не просто вещает и делает вид, что защищает интересы коренных жителей тундры. Он капитализирует это в свой политический капитал и выстраивает образ защитника тундровиков. С его стороны, как политика, такое поведение нормально и оправданно. И ровно также оправданно поведение общественников, которые тоже претендуют на статус представителей КМНС, – рассуждает г-н Забродин . – Что касается претензий юридического характера. На мой взгляд, налицо злоупотребление правом со стороны представителей КПРФ. Не стоит передергивать понятия – да, люди прописаны в тундре, но это не то же, что собраться на кухне. Подобные ассоциации не только не уместны, но и откровенно опасны. Елена Кукушкина как никто знает, насколько важно юридическое сопровождение любой политической кампании».

Сэротэтто отказался давать пояснения

Сам Ейко уверяет, что не был инициатором того собрания. Писать объяснения для полиции относительно несанкционированного митинга он отказался – сослался на 51 статью конституции. Вероятнее всего, будет суд, который ответит на вопрос, нарушал ли Ейко закон. Сам г-н Сэротэтто также сообщил агентству «Новый День», что автор жалобы на него – Валерий Худи не высказывал ему никаких претензий лично.

Это не первые претензии правоохранителей к оппозиционеру. Ранее силовики исследовали группу «Голос тундры» «ВКонтакте», в которой Ейко Сэротэтто является активным участником, на предмет разжигания межнациональной розни.

Глава КПРФ Ямала заявляет об абсурдности претензий

Первый секретарь обкома КПРФ ЯНАО Елена Кукушкина в беседе с агентством «Новый День» подтвердила, что партия будет защищать Ейко Сэротэтто и что юристы готовят аргументы защиты. «Это дело принципа. Люди живут в тундре, для них эта территория – родной дом. Они решили собраться у себя дома, большинство пришедших – родственники. Они все друг друга знают. Ни о каких митингах речи не шло. И не важно, с какими флагами они пришли. Собрание было проведено за пределами поселка. Так что требовать согласования такой встречи – просто абсурд», – объясняет коммунист. Она видит в случившемся политическое давление.

Ямальский район, служба информации

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