Полпред Цуканов прокомментировал «давление» на ямальских аборигенов

Полпред в УрФО Николай Цуканов ответил на жалобы ямальских коммунистов о том, что на аборигенов округа оказывают давление. Речь идет о наказании за митинг в тундре для Ейко Сэротэтто, который считается политическим активистом и называет себя защитником прав тундровиков. Цуканов сказал, что готов взять ситуацию на контроль, но не понимает, зачем г-н Сэротэтто выносит конфликт на международный уровень. Речь идет о жалобе ямальца в ООН. Свое мнение полпред Николай Цуканов высказал во вторник, 23 апреля, на встрече с политическими партиями.

Вопрос ему задала Елена Кукушкина – депутат от КПРФ в Заксобрании Ямала. Она озвучила свою позицию по этому конфликту: наказывать за несанкционированный митинг в тундре абсурдно. «И что указывать в заявке – широту, долготу? Когда начнется перегон оленей – это что, автопробег?», – спросила г-жа Кукушкина. Напомним, митинг посчитали политическим в том числе и потому, что на встрече присутствовали флаги КПРФ.

По словам полпреда Цуканова, к нему обращение от Ейко не поступало. Но вместе с этим г-н Сэротэтто посчитал нужным обратиться в ООН. «Ейко обратился к генсеку ООН с просьбой остановить геноцид коренного народа Ямала. Почему сразу туда? Нельзя было сначала ко мне обратиться или к президенту России – он всегда реагирует», – заметил представитель главы государства.

Он предложил первому заместителю губернатора Ямала Алексею Ситникову, который тоже был на встрече, ответить на претензии Елены Кукушкиной. Алексей Ситников, который представлет «Единую Россию» на встрече, упрекнул Кукушкину в том, что она искажает информацию.

«Вы не обижайтесь, Елена Михайловна, но это ловкое жонглирование фактами. Я на Ямале 37 лет живу, правительство округа поддерживает оленеводов и коренные народы», – уверил член правительства округа.

Он добавил, что Ейко Сэротэтто, в отличие от старейшин, не авторитет для коренных жителей Ямала. Полпред при этом сказал Елене Кукушкиной, что если она желает вести дискуссию с Алексеем Ситниковым, то ей не нужно было приезжать в Екатеринбург – все вопросы можно было решить в Салехарде.

Стоит отметить, что в ходе сегодняшнего заседания полпред осудил распространение через мессенджеры анонимных призывов выходить на акции протеста. Николай Цуканов назвал это телефонным терроризмом.

Екатеринбург, Салехард, служба информации

Екатеринбург, Салехард. Другие новости 23.04.19

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