Тазовские рыбаки не могут выполнить план по вылову ряпушки

В Тазовском районе рыбодобывающие предприятия второй год не могут выполнить план по добыче ряпушки. В целом рыбы ловят меньше, чем всегда. Об этом сообщил глава Тазовского района Виктор Югай несколько дней назад во время своего «прямого эфира». Рыбаки ждут, когда Росрыболовство изменит правила неводного лова – это может немного исправить ситуацию.

«Рыбодобыча – наблюдаем снижение показателей. В этом году объём добычи составил всего лишь 1300 тонн, если в прошлом году было более двух тыс. тонн. Причиной тому стало несколько факторов. Это, прежде всего, рыбопромысловая обстановка и запрет на неводной лов. У нас предприятия уже второй год не могут выполнить план по добыче ряпушки. Ряпушка почему-то не идёт вдоль ледостава, а начинает своё движение именно когда только встанет лёд. Был большой уровень воды по Тазу, и тоже это сказалось на добыче рыбы. Ну, и конечно же, запрет неводного лова – это тоже такая история, которая сегодня, я думаю, разрешится. Вся документация у нас уже готова. Департамент АПК уже направил это в Росрыболовство. И я думаю, что на будущий год изменения в правила рыболовства, которые позволят нам добывать в этот период, будут внесены», – рассказал Виктор Югай.

Напомним, с 10 по 31 августа тазовским рыбакам запрещён неводной лов.

Он также отметил, что в районе идёт модернизация рыбопромыслового флота. «В этом году мы приступили к поэтапной модернизации при поддержке округа. Одно судно у нас полностью отремонтировано рефрижераторное, второе должно завершиться в декабре. В планах на 26 год продолжить эту работу. На очереди три единицы флота»,– объяснил глава района.

Также чиновник ещё раз анонсировал изменения в порядке распределения субсидий рыбодобывающим предприятиям: 60% субсидии будет направляться на выплату зарплаты рыбаков и того персонала, который задействован в рыбодобыче.

Эти меры были введены после изучения ситуации в рыбодобыче властями Ямала. В ней заняты представители коренных малочисленных народов, при этом отрасль долгое время была недофинансирована. Это создавало напряжение в среде рыбаков и в среде КМНС. В какой-то момент рыбаки начали записывать видеообращения к губернатору Дмитрию Артюхову с просьбой заняться решением проблем сферы, тему поднимал и блогер Ейко Сэротэтто, который часто выступает на стороне оппозиции.

Наталья Ефремова

