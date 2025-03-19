Губернатор Артюхов поручил чиновникам и депутатам заняться проблемами рыбаков

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил профильным департаментам и депутатам заняться проблемами рыбаков. Поручение он озвучил сегодня, 19 марта, во время своего ежегодного послания.

«Прошу депутатов вместе с руководством профильных департаментов за лето встретиться с рыбаками по всему Ямалу. Обсудите проблемы. Это касается и предприятий, и общин. Итогом таких встреч должен стать перечень конкретных предложений для роста благополучия рыбаков», – сказал глава округа.

В 2024 году аналогичные поездки в тундру и встречи проводили чиновники департамента АПК, КМНС и департамента внутренней политики. Тогда предметом обсуждения тоже являлись традиционные отрасли хозяйствования и быт тундровиков. После этого правительство Ямала озвучило несколько новых решений в поддержку КМНС, в том числе увеличение закупочной цены на оленину.

Салехард, Наталья Ефремова

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