Ямальским тундровикам увеличат цену на оленину и предложат оплачивать убой

После волнений в соцсетях и выездов чиновников в тундру власти Ямала увеличат закупочные цены на оленину. В тундре летом побывал и сам глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, и его подчинённые. Параллельно с этим в соцсетях дискуссию о неспреведливой цене на мясо вёл активист Ейко Сэротэтто. Он стал инициатором проверки департамента АПК следственным комитетом.

Стоимость закупа оленины первой категории поднимется с 450 до 500 рублей, второй категории – со 150 до 250 рублей.

«Значительное повышение стоимости второй категории оленины основано на предложениях большинства оленеводов, с которыми встречались участники рабочей группы, возглавлял которую Андрей Кугаевский, глава Ямальского района», – сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

По данным г-на Кугаевского, это потребует дополнительного финансирования из окружного бюджета – более 330 млн рублей.

В правительстве также отреагировали на другую просьбу оленеводов: оплачивать им субпродукты – органы и шкуры. Чиновники не стали согласовывать такие условия. Они посчитали, что услуги по убою животных тоже стоят денег. Поэтому они предложили оленеводам оплачивать услугу убоя и забирать себе лапы, шкуры и другое. Это будет стоить 2700 рублей.

«В таком случае вся полученная продукция, в том числе шкура, камус, язык, сердце, остаются у оленевода. Убойный комплекс выкупает тушу животного по новым ценам и отвечает за утилизацию биологических отходов», – озвучил инновацию Андрей Рубашин, директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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