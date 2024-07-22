Следователи проверят департамент АПК Ямала из-за обращения оленеводов

Следком РФ отреагировал на обращение ямальских оленеводов по поводу несправедливой оплаты за субпродукты на убойных комплексах ЯНАО. Вопрос поднимает активист Ейко Сэротэтто, он же ранее публиковал заявление в СК. Причина недовольства ряда оленеводов в том, что на убойных комплексах при забое оленей частникам оплачивают только стоимость мяса, но при этом забирают всю тушу целиком с лапами, хвостами, шкурами и т.д. Кочевники просят или оплачивать эти продукты, или возвращать их после убоя оленей владельцам.

При этом представители аборигенного населения уже не раз обращались с этим вопросом к окружным властям и губернатору Дмитрию Артюхову, но там сообщили, что всё законно.

Ещё одна проблеа, которую поднимают аборигены – это несправедливое аспределение поддержки и субсидий.

«Вопросы к двум предприятиям, которые получили многомиллионные субсидии на заготовку мяса северного оленя в 2024 году. 28 июня 2023 года на территории ЯНАО появилось новое КФХ «Рассвет», зарегистрировано в г. Новый Уренгой и на заготовку мяса северного оленя из окружного бюджета им выделяется 24 398 450 рублей. Хотелось бы уточнить, где в г. Новом Уренгое столько оленей и где именно будет проходить убойная кампания.

Второе предприятие, которое нас заинтересовало – это ООО Предприятие по глубокой переработке «Пуровские олени», которым в 2024 году было выделено аж 46 261 500 рублей из окружной казны. Мы знаем, что в Пуровском районе есть ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» и АО «Совхоз Пуровский», они давно работают на территории округа <...> и вполне логично, что этим двум п/п на заготовку мяса выделяется из окружного бюджета чуть более 18 миллионов рублей на 2024 год. ООО «Предприятие по глубокой переработке «Пуровские олени» зарегистрировано в г. Ноябрьск, где просто нет столько оленей и им выделяют более 46 миллионов на заготовку мяса. Где конкретно находятся убойные комплексы данных организаций и куда нашим ямальским оленеводам приводить своих оленей на убой? И где конкретно находится цех ООО «Ямалец», генеральным директором которого является Андрей Колесников (друг первого заместителя директора департамента АПК ЯНАО Земских Александра Владимировича). Судя по выделенной сумме этим двум предприятиям, в общей сложности они должны будут принять более 210 тонн мяса северного оленя. А нашим КФХ, которые содержат оленеводов денег не хватило. Судя из контекста интервью, которое было дано Колесниковым Андреем в 2023 году, работа уже налажена, цехи работают, убойный цех имеется. Только у нас имеется информация, что он закупает готовую продукцию в Красноярском крае, клеит на их продукцию свои этикетки и продает на территории округа, как свою продукцию», – пишет г-н Сэротэтто.

«В адрес председателя СК России Бастрыкина поступило обращение о нарушении прав оленеводов руководством регионального департамента агропромышленного комплекса в ЯНАО. Единственным источником дохода граждан является сдача животных на убой. Несмотря на предоставление в организацию живых оленей, оплата начисляется только за сданную тушу. Выплаты за дорогостоящие шкуры, камусы и субпродукты не производятся, что значительно ухудшает материальное положение оленеводов и свидетельствует о коррупционной составляющей. Многочисленные обращения в местную администрацию результатов не принесли»,– говорится в официальном сообщении СКР.

Проверку проводят ямальские следователи.

Этим летом губенатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал в гостях у семьи Вануйто в тазовской тундре. После этого он отправил в тундру свои подчинённых и главу Ямальского района Андрея Кугаевского. Итогом поездки должны стать предложения, собранные от кочевников, по новым мерам поддержки для тундровиков.

Салехард, Наталья Ефремова

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