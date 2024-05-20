После обращений оленеводов к Артюхову власти решили что-нибудь изменить

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил о том, что назрели изменения в мерах поддержки представителей коренных малочисленных народов Ямала. По его словам, меры нуждаются в обновлении с учётом мнения тундровиков. Об этом шёл разговор на совете глав 19 мая 2024 года. В конце марта этого года представитель КМНС Ейко Сэротэтто отправил губернатору обращение тундровиков. В нём было перечислено несколько вопросов и проблем. Однако внятной реакции на него не последовало.

Вероятно, обсуждения на совете глав являются косвенным ответом на продолжающиеся дискуссии в среде КМНС о том, что их никто не слышит, в том числе их официальные представители в органах власти и думах. Г-н Артюхов попросил главу Ямальского района Андрея Кугаевского возглавить рабочую группу по корректировке законов.

«Вопросы поддержки коренных народов требуют нашего пристального внимания. Мы сейчас работаем по «дорожной карте мер поддержки», которая была принята в 2020 году. Обновили её год назад, но очевидно, что необходимо это делать регулярно. Мы договорились, что наш самый опытный глава, глава Ямальского района Андрей Кугаевский, возглавит эту работу. Пришло время что-то пересмотреть или добавить», – сказал глава округа, которого цитирую в его пресс-службе.

Как там уточнили, г-н Кугаевский выбран руководителем группы, как глава района, где проживает самое большое число кочующих коренных жителей округа.

В обращении Ейко Сэротэтто, которое подписали и другие тундровики, одна из описанных проблем касалась взаимодействия с убойными комплексами – они не возвращают северянам лапы и шкуры и не оплачивают их. По-прежнему актуальна тема запрета для КМНС вылова исчезающего муксуна и щёкура. По мнению чиновников, рыба пропала из-за браконьеров. Некоторые учёные и представители КМНС настаивают на том, что она исчезает из-за освоения полуострова Ямал и месторождений. Оленеводы, кроме того, просят вернуть контроль за маршрутами кочевий. В обращении к губернатору были также перечислены предложения по улучшению работы школ-интернатов для детей тундровиков. Просят представители аборигенного населения также ускорить предоставление им квартир и увеличить кочевые выплаты.

Салехард, Наталья Ефремова

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