Ямальские оленеводы обозначили проблему: переработчики платят за оленей не вовремя и не полностью

На Ямале аборигены заявили о проблеме: тундровикам, которые сдают оленей на перерабатывающие комплексы, не оплачивают и не возвращают субпродукты, а также лапы и шкуры. Кроме того, перерабатывающие комплексы якобы не всегда вовремя выплачивают деньги за сданное мясо оленя. Об этом написал активист, представитель коренных малочисленных народов Севера Ейко Сэротэтто на своей странице и в группе «Голос тундры». В комментариях его горячо поддержали коренные жители и оленеводы. Долги перед тундровиками образовались, по данным кочевников, в частности у МУП «Паюта» и в «СПК Тазовский». Агнтство ожидает официальных комментариев. Неофициальный источник полагает, что проблема кроется в неправильно оформленных отношениях оленеводов, сельхозкомплексов и перекупщиков.

«Меня зовут Сэротэтто Роман Павлович, оленевод-частник из Панаевской тундры. Проблема моя в следующем: 27.11.2023г. на убойный комплекс МУП Паюта пригнал оленей и сдал мясо ТСО КМНС «ХАНИБЭЙ» руководитель Худи Николай Борисович, а положенных мне за сдачу мяса денег я до сих пор не получил. Сейчас уже месяц февраль заканчивается, я многодетный отец детские пособия давно закончились и эти несчастные детские пособия не вечные! Руководитель ТСО КМНС «ХАНИБЭЙ» Худи Николай Борисович сообщил мне следующее: я не могу с тобой, Роман Павлович, рассчитаться т.к МУП ПАЮТА пока со мной ещё не рассчитались за сданное мною мясо, то есть наше с вами мясо», – такой пост оставил тундровик в сообществе в «ВК».

«Такая ситуация существует давно, люди устали выбивать свои кровные, у нас в Тазовском предприниматель Вануйто Степан Ванюсевич задолжал оленеводам миллионы, не может выплатить их с 2021 года, сам он обанкротился, в кавычках правда», – написала Елена Тэсида-Тибичи.

«В «Ямальские олени» такая же ситуация, деньги в течение зимы частями отдают, говорят, Мальцев (руководитель – прим.ред.)задерживает!», – указал Родион Климов.

Как уточнил г-н Сэротэто после публикации поста ситуация разрешилась и деньги оленеводу, у которого были разногласия с МУП «Паюта», перевели.

Однако вторая проблема – отсутствие оплаты за субпродукты, лапы и камусы, шкуры, по его словам, пока не решена. Если бы сельхозкомплексы отдавали эти продукты обратно, то кочевники могли использовать их: из шкур местные жители делают одежду. Её, в том числе, можно продать на ярмарках и получить деньги.

По словам Ейко Сэротэтто, губернатор Дмитрий Артюхов в курсе вопроса. Однако какую именно реакцию продемонстрировал глава округа – неясно.

«Я в первую забойную кампанию 2013 году в МУП «Паюта «попытался взять восемь лап у своих собственных оленей, которых сдал на убой. Наша община КМНС тогда сдала 15 тонн мяса на забойный комплекс, это 493 головы оленя, это 1972 лапы камусов оленя. Из этого забоя хотел взять для своей семьи на обувь 8 лап. Меня из-за этого уволили с работы, видимо для устрашения остальных желающих», – написал Владимир Лаптандер.

Агентство «Новый День» запросило комментарии в пресс-службе губернатора ЯНАО. Как только они поступят, мы их опубликуем.

Кроме того, мы попытались связаться с депутатом, председателем комитета ЗС ЯНАО по развитию АПК и делам КМНС Эдуардом Яунгадом. Он попросил перезвонить позднее.

Отметим, в комментариях под постами Ейко Сэротэто и группы «Голос тундры» нет официальных комментариев ни от одной из сторон вопроса – ни от чиновников, ни от депутатов, ни от перерабатывающих комплексов, которые забирают мясо у кочевников.

Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что у МУП «Паюта» с точки зрения закона всё в порядке, все договорённости соблюдаются в случае оформления необходимых бумаг. Однако те, кто пожаловались Ейко Сэротэтто, скорее всего, не имели договорных отношений. «Предприниматель, который вовлекает активиста в свои проблемы, просто перекупщик. Он не имеет своих оленей и не заключает договоры с оленеводами, дезинформирует их о сроках», – объяснил источник.

Что касается отсутствия оплаты за субпродукты – тут собеседник полагает, что они входят в цену покупки.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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